Nuovo furto a danno della Pizzeria del Corso: rubate posate, birre e vini [FOTO]

Furto notturno in pieno centro a danno di un locale di ristorazione.

Per l'ennesima volta, a essere presa di mira, è stata la Pizzeria del Corso, storica attività situata all'inizio di via Regina Elena.

Il locale è stato visitato da un malvivente solitario che, come racconta il titolare Massimiliano Pisani, che è anche presidente di Confartigianato Commercio Pescara, ha agito con tutta calma la notte di venerdì tra le ore 2 e le 3 per un paio di ore. Probabile che ci fosse un complice all'esterno.

Il ladro, che indossava un cappello e una mascherina, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale, e si vede come abbia rubato dai frigoriferi vini, birre e bevande per decine di bottiglie per un valore di alcune centinaia di euro. Più quasi 1.500 euro di danni. Poi ha anche avvolto nelle tovaglie le posate del ristorante. Per entrare ha sfondato la porta vetrina di ingresso con un arnese da scasso. Di quanto accaduto il titolare si è accorto solo la mattina intorno alle ore 10 quando è andato ad aprire l'attività commerciale. È stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.

«Ormai ho perso il conto, sarà la sesta, settima volta che subisco un furto», dice Pisani, «sono sempre i soliti 4-5 cani sciolti che girano di notte in città prendendo d'assalto le nostre attività. Come Confartigianato abbiamo denunciato questi problemi già 7-8 anni fa ma niente è cambiato nonostante il grande lavoro svolto dalle forze dell'ordine che però hanno pochi uomini di notte e questi malviventi approfittano di questi vuoti. Ma Pescara se vuole avere anche una vocazione turistica deve risolvere questi problemi perché le persone vogliono sentirsi sicure. La problematica è generale, dopo mezzanotte il centro diventa terra di nessuno e quasi tutti noi di bar e ristoranti chiudiamo perché andare oltre significherebbe rischiare anche una coltellata e questo non ha senso. Siamo qui da 53 anni e continuiamo ad andare avanti con la schiena dritta».