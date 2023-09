Rubano in un magazzino di un supermercato in via Tiburtina e in auto provano a fuggire alla vista della polizia, fermati

Dovrà rispondere del reato di furto aggravato e porto di oggetti atti a offendere un uomo di 36 anni già noto alle forze dell'ordine che è stato denunciato dalla polizia dopo che avrebbe rubato merce di vario tipo in un esercizio commerciale di via Tiburtina Valeria a Pescara.

Il fatto risale alle ore 2:40 del 31 agosto quando nel corso del normale servizio di controllo del territorio, l’equipaggio di una volante ha notato una vettura con a bordo due persone, che, a velocità sostenuta, si immetteva in via Tiburtina.

Il conducente del mezzo, alla vista della pattuglia, avrebbe accelerato ulteriormente la marcia provando così a dileguarsi.

Gli agenti di conseguenza hanno proceduto a fermare il veicolo. Durante l’identificazione della coppia, gli agenti hanno notato il conducente occultare qualcosa sotto il sedile. In tale punto, i poliziotti avrebbero rinvenuto delle forbici e per questa ragione il controllo è stato pertanto esteso anche al bagagliaio, dove sarebbero state trovate diverse confezioni di generi alimentari e prodotti per la pulizia. I successivi accertamenti avrebbero permesso di verificare che la merce era stata trafugata poco prima dal magazzino di un supermercato posto nei pressi del luogo del controllo. Il successivo sopralluogo ha consentito di verificare che la rete di recinzione dell’attività commerciale era stata divelta e le confezioni di merce rinvenute erano state rubate dentro a un piccolo magazzino. Quanto recuperato è stato riconsegnato alla direzione del supermercato e il 36enne è stato denunciato per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.