Furto di gruppo (per necessità) nel supermercato di Sulmona dove fanno le pulizie, arrestati 10 addetti pescaresi

Avrebbero messo a segno un furto di gruppo, motivato a loro dire da uno stato di necessità, in un supermercato di Sulmona nel quale si occupavano delle pulizie.

Autori dieci addetti, residenti a Pescara, di un'impresa di pulizie.

La merce rubata, per un valore totale di circa 5mila euro, sarebbe stata caricata su 3 furgoni.

Oggetto del furto sono stati pannolini, omogeneizzati, carne, prodotti per la casa e derrate alimentari. Ma a fermarli, in flagranza di reato, sono stati i carabinieri della Compagnia peligna dopo l'allarme lanciato dai vigilantes e dal personale del punto vendita. Sono stati tutti sottoposti agli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato in concorso in attesa dell'udienza di convalida. Si tratterebbe di tutte persone in stato di necessità e una di loro, dopo il fermo dei militari dell'Arma, aveva accusato un malore ed è stata scortata e sottoposta alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona.