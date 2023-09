Escono a cena, amara sorpresa al ritorno: la casa è stata svaligiata

Marito e moglie escono di casa per andare a cena, con l'intento dunque di trascorrere una piacevole serata, ma hanno un'amara sorpresa al loro ritorno: la casa, infatti, è stata svaligiata. È accaduto nella notte di sabato 2 settembre in via Calabria, a Villa Raspa di Spoltore: come riporta Spoltore Notizie, i ladri sono riusciti a penetrare nell’abitazione dopo aver forzato la porta-finestra di un balcone.

Una volta all’interno, hanno cominciato a frugare in ogni stanza, svuotando completamente i cassetti e gli armadi, dopo di che sono fuggiti con oggetti preziosi e denaro contante. Alle vittime del furto non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri della locale stazione per effettuare un sopralluogo, mentre nella mattinata odierna è stata sporta regolare denuncia, sperando che si riesca presto a individuare i responsabili.