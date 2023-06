Distrae una donna assieme a dei complici per rubarle la borsa, rintracciato e arrestato dalla polizia

Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato la notte del 14 giugno dagli agenti della squadra volanti per furto con destrezza. Il giovane si sarebbe avvicinato a una donna che stava acquistando sigarette da un distributore automatico in zona Portanuova, ed ha iniziato a chiacchierare con lei al fine di distrarla, mentre altri giovani le avrebbero sottratto la borsa appoggiata sul sedile dell'auto, lasciata parcheggiata vicino al distributore.

Il giovane si sarebbe quindi allontanato repentinamente insieme ai sui complici. Quando la vittima si è resa conto di quanto era appena accaduto, ha contattato la polizia e le volanti, impiegate nel normale servizio di controllo del territorio, hanno acquisito una descrizione dettagliata dei fatti. Gli agenti hanno poi individuato la possibile via di fuga dei giovani e si sono messi sulle loro tracce, individuando immediatamente un giovane. Alla vista della pattuglia, il 24enne già noto alle forze dell’ordine, avrebbe tentato di allontanarsi. Dopo averlo bloccato, gli agenti lo avrebbero trovato in possesso di alcune tessere e di denaro appartenente alla vittima derubata poco prima. Per questo il giovane è stato arrestato per furto con destrezza. I poliziotti hanno poi riconsegnato quanto rinvenuto alla legittima proprietaria.