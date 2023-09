Ruba una bici elettrica in piazza Duca degli Abruzzi: fermato e denunciato

Avrebbe approfittato della distrazione del proprietario entrato in un bar per rubargli la bicicletta elettrica, ma il responsabile, un giovane di origine brasiliane noto alle forze dell'ordine, è stato individuato e denunciato a piede libero dai carabinieri per furto aggravato.

L'episodio è avvenuto venerdì mattina intorno alle 10 in piazza Duca degli Abruzzi.