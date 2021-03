Ruba oggetti in un'auto parcheggiata vicino a San Cetteo ma viene rintracciato poco dopo, nei guai un giovane

Furto notturno nei pressi di San Cetteo all'interno di un'automobile che era parcheggiata in zona.

Ma ad accorgersi di quanto stesse avvenendo è stata la guardia di finanza che è intervenuta immediatamente sul posto.

I militari delle Fiamme Gialle hanno sorpreso un giovane di 24 anni che è stato denunciato per furto aggravato.

Grazie anche alle telecamere di videosorveglianza della caserma di via Cincinnato è stato possibile individuare l’autore del furto commesso all’interno del veicolo parcheggiato. È stato appurato come l’uomo ha armeggiato per aprire lo sportello del lato passeggero di una Fiat Punto per poi rovistare all’interno dell’abitacolo e del bagagliaio e, dopo aver afferrato una sacca blu, si è allontanato precipitosamente, in direzione di via dei Bastioni.

Nell’immediatezza del fatto, i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza hanno aiutato i finanzieri a tracciare un identikit sufficientemente dettagliato del responsabile del furto. Dalle immagini si notava chiaramente un uomo con in spalla uno zaino di colore rosso, vestito con un pantalone della tuta di colore nero, un giubbino con cappuccio di colore grigio, mascherina di protezione di colore nero. Immediate ricerche hanno interrotto la fuga dell’uomo che è stato rintracciato e fermato, poco dopo, all’altezza di via Tavo.

Il ragazzo pescarese è stato identificato e si è scoperto come fosse già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Poi ha portato i finanzieri sul luogo di abbandono della refurtiva, in via Attilio Monti, dove è stata rinvenuta la sacca blu sul marciapiede, contenente vari oggetti ed effetti personali del proprietario del veicolo.

L’autore del furto è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.