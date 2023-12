Ruba auto fuori dalla farmacia di Fontanelle ma l'abbandona in una traversa poco distante

Un furto di auto si è consumato, nella mattinata di giovedì 28 dicembre, in zona Fontanelle, nei pressi di una farmacia, dove una donna aveva lasciato incustodita per pochi istanti la sua automobile, con le chiavi inserite nel cruscotto.

All’uscita dal negozio, la donna si è subito accorta che la macchina fosse stata sottratta.

La vittima, disperata, ha immediatamente chiesto aiuto alla sala operativa della questura.

Descrizioni, con targa e modello del mezzo, alla mano, gli agenti delle volanti hanno rapidamente battuto la zona intorno al luogo del furto, fino a quando, in meno di dieci minuti, hanno ritrovato l’auto rubata abbandonata in una traversa poco lontano dal luogo della segnalazione. Gli agenti hanno immediatamente restituito il maltolto alla legittima proprietaria che ha sentitamente ringraziato la polizia. Anche in tal caso, è stata fondamentale la tempestiva chiamata al 113.