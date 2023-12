Furti e reati in materia di stupefacenti, donna finisce in carcere

Nella giornata di giovedì 7 dicembre il personale della squadra mobile di Pescara ha effettuato un arresto in esecuzione di condanna definitiva, conducendo in carcere una 30enne del posto.

Più precisamente, come fa sapere la Questura del capoluogo adriatico, la donna dovrà espiare una pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione per una serie di furti e reati in materia di stupefacenti commessi tra il 2012 e il 2019.