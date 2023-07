Morto Franco Placido, speaker radiofonico e creatore del gruppo Facebook "Quelli che pescaresi"

È morto Franco Placido, creatore del gruppo Facebook "Quelli che pescaresi", aperto nel mese di novembre del 2008, come ricorda l'amico Pino Morelli.

Placido, malato da tempo purtroppo, è venuto a mancare a mezzogiorno di martedì 18 luglio.

Riguardo alla decisione di fondare il gruppo Facebook, così scrive ancora Morelli: «Lo aveva aperto con uno spirito goliardico unico, tipico di un uomo nato e cresciuto nella nobile area della marineria pescarese».

Morelli prosegue così nel suo ricordo condiviso nel gruppo Facebook fondato da Placido: «Lo conobbi nella primavera del 1987, dentro lo studio di Radio Fantasy a Montesilvano. Stava preparando quelli che sarebbero diventati gli scherzi telefonici più esilaranti che abbia mai sentito in tutta la mia vita! Franco fu antesignano su questo, anticipando tutti, in Italia, persino Mammucari o network radiofonici importanti. Era un genio: sapeva inventare battute e gag in un solo istante. Segno Leone, carattere forte, spirito indomito. Per un periodo, condusse persino una stagione de "È la fine del mondo", celebre talk show di Olivieri in diretta nel 1989 su Radio Caesar. Era una persona serissima nel campo lavorativo, avendo ricoperto il ruolo ereditato di contabile nel celebre ufficio notarile di Sacchi-Paone, alla fine di corso Umberto I. Conosceva le tasche di tutti gli imprenditori e commercianti di Pescara, ma non ne faceva parola, grazie alla sua inoppugnabile discrezione. Appassionato sino al midollo della Pescara Calcio, tuttavia non aveva più frequentato lo stadio già da molti anni prima del suo disgraziato fattaccio che lo bloccò per sempre su un letto del Santa Caterina di Francavilla al Mare, in quell'infausto novembre del 2015».

Morelli ha ancora parole d'amore nei confronti dell'amico perduto: «Franco è stato sempre gentile, anche generoso. Ha sofferto tantissimo la perdita del lavoro. Ha sostenuto la madre anziana finchè poteva con onore e rispetto. Ha amato la vita, anche se la vita, nei suoi ultimi anni "in piedi" gli aveva tirato dei brutti calci nel sedere. La sua passione per il Brasile e la musica brasiliana (memorabile una serata in discoteca solo di musica carioca con centinaia di persone a ballare: anche lui, antesignano ed esclusivo promotore della musica "Axe" in Italia), i suoi viaggi e incontri esotici, la passione discreta per le bellezze femminili e la cultura di questa terra lo trasformarono in un autentico sognatore ad occhi aperti. Ho il cuore ancora pieno di compassione. Godi i tuoi piani celesti, Franco!».

L'ultimo saluto a Franco Placido verrà dato con i funerali che si svolgeranno mercoledì 19 luglio, alle ore 17 nella chiesa di Sant'Andrea.