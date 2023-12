Morto il parrucchiere Franco Feliciani del salone GiDiGi in via Fabrizi

È morto Franco Feliciani, noto parrucchiere del salone GiDiGi di via Nicola Fabrizi in centro a Pescara.

Feliciani aveva 68 anni e a stroncarlo è stata una malattia.

Il salone GiDiGi, che aveva aperto insieme al socio Gianluca Di Giovanni, nella giornata di venerdì 29 dicembre resterà chiuso per lutto.

Era ricoverato nell'ospedale di Atri dove è scomparso nella giornata di giovedì 28 dicembre. Lascia le figlie Laura e Giulia e le sorelle Antonietta e Loretta e il fratello Carlos. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Esteno Caporale in via Teramo 61 aperta dalle ore 8 alle 19, mentre i funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle ore 17 nella chiesa di Sant'Andrea.

Numerosi i messaggi di cordoglio condivisi su Facebook da chi lo conosceva, come Francesca Agresta: «A Frange' tu si bell for ma quand'a si bell dentr sol Dij lo sa'...". Me lo dicevi tutte le sante volte che venivo a salutarti, e oggi la vita è stata troppo ingiusta, troppo, impossibile dimenticarti Franco Feliciani! Le tue accoglienze, i tuoi sorrisi, le tue coccole... Pescara tutta sentirà la tua assenza Franco. Mi mancherai... tanto».

Ivan Di Rocco scrive: «Caro Franco sono senza parole! Buon viaggio amico del cuore».

Il collega Maurizio Aruta: «Non capisco perché i buoni Dio li porta con sé, un giorno forse lo capirò. Ciao Grande Amico mio. Sei stato per tutti noi colleghi un grande esempio. Una persona umile, generosa. Nonostante le nostre strade si sono divise per motivi di vita, non c’era giorno, passavo in bici per abbracciarti, tvb Franco Feliciani. Lassù troverai tutto l’amore che hai sempre voluto».

Carlo Agostinone: «Uno splendido professionista e un uomo dal cuore grande».