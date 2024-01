Fermato dai carabinieri un uomo sospettato dell'omicidio del 44enne in via Gran Sasso

Svolta immediata nel caso dell'omicidio avvenuto in via Gran Sasso a Pescara nella mattinata di giovedì 4 gennaio.

A essere ucciso accoltellato è stato un 44enne del Bangladesh.

Nella tarda serata i carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria quale indiziato di omicidio un uomo di 63 anni originario del Marocco e domiciliato nel capoluogo adriatico.

Nei confronti del 63enne sarebbero stati raccolti elementi di reità in merito all'omicidio del cittadino bengalese Khokan Afsal Hossain.

Come si legge in una nota diramata dai militari dell'Arma, dai primi elementi acquisiti è stato possibile ricostruire l'accaduto scaturito in seguito a un acceso diverbio per questioni di vicinato tra il 63enne e la vittima, culminato con il ferimento di quest'ultimo che, attinto con arma da taglio, è morto poco dopo. «È infine necessario evidenziare», sottolineano ancora dal Comando dei carabinieri, «che l'opportuna diffusione delle informazioni relative ai fatti in oggetto di indagine sopra descritti, in ragione della loro gravità e delle conseguenti innegabili ragioni di interesse pubblico alla loro conoscenza, non deve comunque far trascurare che si tratta di fatti e responsabilità riconosciute, allo stato, da un provvedimento precautelare. A quest'ultimo farà seguito il necessario vaglio processuale, di guisa che prima della conclusione di tutti i gradi di giudizio gli indagati possono essere considerati definitivamente colpevoli dei reati ipotizzati a loro carico».