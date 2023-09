Dà in escandescenze nell'atrio della stazione e ferisce un agente della polizia ferroviaria: fermato con il taser e arrestato

Ha dato in escandescenze nell'atrio della stazione e ferito un agente della polizia ferroviaria causandogli la distorsione di un dito e una prognosi di 15 giorni. A fermarlo e arrestarlo per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale sono stai gli agenti della squadra volante che per fermare la sua furia hanno dovuto usare il taser.

Protagonista dell'episodio un uomo originario della Costa D'Avorio che, si è poi scoperto, non solo aveva precedenti e che in passato avrebbe assunto comportamenti simili, ma che era anche destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Il fatto è avvenuto la mattina del 28 settembre. L'uomo avrebbe iniziato a danneggiare alcuni suppellettili del punto d'informazione che si trova vicino alla biglietteria gettando tutto per aria. Un atteggiamento che ha spaventato dipendenti di Trenitalia e viaggiatori. La segnalazione è stata subito fatta e i primi ad intervenire son stati proprio gli agenti ella sottosezione della polizia ferroviaria impegnati nel servizio di vigilanza proprio in stazione. Avrebbero provato a farlo ragionale, ma lui gli si sarebbe scagliato contro procurando la distorsione a uno degli agenti che nel frattempo cercavano di fermarlo.

Gli agenti della volante arrivati nel giro di pochi minuti hanno anche loro tentato di calmarlo, ma anche in questo caso il tentativo sarebbe fallito con alla fine la decisione di usare il taser perché, sottolineano dalla questura, “non vi era altro modo per interrompere la condotta violenta e pericolosa per se stesso e per le altre persone in quel momento presenti nell’atrio della stazione”.

L'uomo è attualmente detenuto nel carcere di San Donato in attesa dell'udienza di convalida.