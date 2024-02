Evade dal carcere di San Donato e tenta di fuggire all'estero: arrestato all'aeroporto di Verona

Sarebbe dovuto rientrare nel carcere di Pescara la sera di venerdì 9 febbraio come tutte le sere per un anno, ma aveva pianificato la fuga per tornare nel suo Paese d'origine: il Senegal. Una fuga durata però poche ore e non riuscita, con anzi ora un altro reato contestatogli e cioè quello di evasione. A scoprirlo e arrestarlo all'aeroporto Verona-Filalfranca sono stati infatti gli agenti della polizia di frontiera.

Protagonista della vicenda un uomo di 33 anni cui era stata appena concessa la semidetenzione e che stata scontando una pena di tre anni e sei mesi per cumulo di pene per furto e reati legati agli stupefacenti.

Il senegalese arrivato al controllo documentale per imbarcarsi su un volo diretto a Dakar-Blaise ha mostrato un passaporto falso con una foto risultata poco somigliante. Cosa che ha fatto scattare i controlli con il 33enne che si sarebbe vistosamente innervosito. Fatta la verifica del documento e grazie alle informazioni presenti nella banda dati Schengen, è stato così accertato che il documento era di un'altra persona che ne aveva segnalato lo smarrimento.

Sottoposto alle procedure di identificazione si è quindi scoperto che la sera stessa la casa circondariale di Pescara aveva emesso una nota di rintraccio visto che in carcere non era tornato. Ai reati ha quindi ora aggiunto quello di evasione per il quale è stato arrestato a Verona. Una volta convalidato il suo arresto, il giudice ha disposto, per le ulteriori valutazioni di competenza, la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Pescara che ha disposto il ripristino della detenzione presso la casa circondariale di Verona-Montorio, con l’ulteriore aggravante del reato consumato.