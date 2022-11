Sparito un elicottero diretto alle Isole Tremiti: a sorvolare l'area i vigili del fuoco di Pescara

Un elicottero con sette persone a bordo e diretto alle Isole Tremiti è scomparso dai radar. C'è apprensione per i cinque passeggeri a bordo, tra cui due bambini, e i due componenti dell'equipaggio. La notizia è riportata da FoggiaToday.

Si tratta di un volo Alidaunia in volo sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti. Per cercarlo si è alzato anche l'elicottero di vigli del fuoco di Pescara. Secondo quanto si apprende i contatti radar sarebbero stati persi nella zona a sud di Apricena. Le ricerche sono in corso sia da terra che tramite i sorvoli in mare cui stanno prendendo parte anche i soccorsi pescaresi.