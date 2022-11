Ritrovato l'elicottero disperso ricercato anche dai vigili del fuoco di Pescara, 7 morti

Sono purtroppo finite nel peggior modo possibile le ricerche scattate nella mattinata di oggi, sabato 5 novembre, per un elicottero partito da San Domino, Isole Tremiti, e diretto a Foggia di cui si erano perse le tracce.

Alle ricerche ha partecipato anche un elicottero dei vigili del fuoco di Pescara.

Il mezzo di Aliduania, come riferisce FoggiaToday, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Apricena.

Tra le vittime ci sarebbe un medico della postazione del 118 in servizio alle Diomedee, due persone dell'equipaggio e una famiglia di turisti inglesi con due bambini, che rientravano da una vacanza. La conferma arriva dalla centrale operativa del 118. Il mezzo, partito da San Domino dopo le 9, ha perso improvvisamente i contatti radio ed è scomparso dai radar intorno alle 10:30 nella zona a sud di Apricena, dove sono partite le ricerche da parte degli uomini dei vigili del fuoco a terra e con un elicottero arrivato da Pescara. Ostacolate dal maltempo, dal vento, dalla pioggia e soprattutto dalla nebbia, sarebbero terminate poco fa con il ritrovamento del mezzo e dei corpi delle vittime. Alle richerche ha partecipato anche l'Aeronautica militare con un velivolo partito da Gioia del Colle. Si era alzato in volo anche un elicottero della polizia, che dopo aver perlustrato l'area boschiva tra San Severo, San Nicandro Garganico, Apricena e San Marco in Lamis, è tornato indietro.