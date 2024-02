Hashish, cocaina e contanti nell'auto: giovane pescarese fermato e arrestato a Francavilla al Mare

Un giovane di 25 anni di Pescara è stato arrestato a Francavilla al Mare dai carabinieri che sarebbe stato trovato in possesso di droga mentre era in automobile insieme alla convivente e a un amico.

A fermare il 25enne, già noto alle forze dell'ordine sono stati i militari della locale Stazione nella serata di lunedì 5 febbraio.

A insospettire i carabinieri, che hanno deciso di fermare l'automobile, una Fiat Punto, nella zona di contrada Pretaro, è stato il tentativo dell'automobilista di avvicinarsi il più possibile all'automobile che lo precedeva allo scopo di non essere fermato.

Ma il tentativo non è andato a buon fine e i militari si sono anche accorti di come il giovane alla guida avesse messo qualcosa nel vano portaoggetti. Nel corso della perquisizione i militari dell'Arma avrebbero rinvenuto un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi. Mentre in una tasca del giubbotto sarebbe stata trovata della cocaina e 900 euro in contanti probabile provento dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Inevitabile l'arresto in flagranza di reato con il 25enne che è stato ristretto ai domiciliari.