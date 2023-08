Richiama giovani che urinano sulle pareti della guardia medica, dottore massacrato di botte in Abruzzo

Un dottore della guardia medica di Valle Castellana, in provincia di Teramo, è rimasto vittima di una violenta aggressione da parte di alcuni giovani, come riporta l'agenzia LaPresse.

La sua colpa? Quella di aver richiamato alcuni ragazzi urinato sulle pareti esterne del presidio sanitario del paese.

Il fatto è avvenuto lo scorso 5 agosto (sabato notte) e per questa aggressione ci sarebbe una denuncia.

I carabinieri di Teramo avrebbero infatti identificato e denunciato un uomo. Il dottore nel suo laboratorio nella località montana abruzzese è stato aggredito barbaramente dopo aver richiamato dei ragazzi per aver urinato sulle pareti esterne del presidio sanitario del paese. Il medico ha riportato fratture al setto nasale, al pavimento dell'orbita, a 2 costole e a una spalla. Doroni ha subito sporto denuncia ai militari dell'Arma della locale stazione. I carabinieri hanno depositato oggi (martedì 8 agosto) il loro dossier, riassuntivo delle indagini svolte in questi 3 giorni, alla procura della Repubblica del tribunale di Ascoli Piceno, a quanto sembra, competente per l'aggressione subita dal medico.

«Siamo fortemente rammaricati per quanto accaduto nella sede di guardia medica di Valle Castellana», dichiara Franco Santarelli, direttore generale facente funzione della Asl teramana, «simili comportamenti vanno condannati e stigmatizzati dalla stessa comunità locale. Non è accettabile che chi si adopera per garantire risposte ai bisogni di salute in un qualsiasi contesto si trovi a essere vittima di violenza».

«Porgo al dottor Doroni la solidarietà dell'intera giunta regionale per l'aggressione subita mentre stava svolgendo il turno di guardia medica a Valle Castellana. I presidi medici nelle zone di montagna rappresentano un riferimento importante per le popolazioni delle aree interne. Mi auguro che le indagini dei carabinieri portino presto all'individuazione del responsabile», dice il presidente della giunta regionale Marco Marsilio.