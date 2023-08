Donna travolta e uccisa da un'auto impazzita a Penne: indagato il conducente

È indagato per omicidio stradale il 78enne che l'11 agosto, dove aver perso il controllo del mezzo sulla salita di via De Caesaris a Penne, ha travolto una donna morta sul colpo.

Un atto dovuto visto quanto avvenuto sebbene quanto fin qui rilevato e sin da subito riferito dai carabinieri. Secondo la ricostruzione fatta l'uomo, perso il controllo dell'auto, non sarebbe riuscito a far nulla per fermarla mentre procedeva in retromarcia in discesa ad una velocità sempre maggiore.

Domani, lunedì 14 agosto, si terranno i funerali della 77enne tragicamente scomparsa.