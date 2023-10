Donna scomparsa a Pineto, la borsa trovata alla stazione di Pescara: l'appello dei familiari

Un appello accorato quello lanciato dai parenti di Ida Cauduro, 48enne della provincia di Torino di cui si sono perse le tracce da venerdì 20 ottobre a Pineto e la cui borsa, come conferma uno di loro raggiunto telefonicamente da IlPescara, è stata trovata alla stazione di Pescara con all'interno tutto, compresi documenti e cellulari. Il ritrovamento sarebbe avvenuto poco dopo le 21.30 con la borsa consegnata alle forze dell'ordine.

Della donna si sono perse le tracce intorno alle 18.30 quando, ci viene spiegato, uscita dalla messa si è recata nella stazione ferroviaria di Pineto. Da qui, grazie alla cronologia di Google sono stati ricostruiti i suoi spostamenti che hanno portato alla stazione di Pescara da dove però si sono definitivamente perse le tracce. La 48enne che viene a Pineto da tantissimi anni e che era venuta a trovare la sorella, potrebbe essere in uno stato confusionale come si legge sia nei post condivisi dai familiari. Cosa che ci viene confermata anche telefonicamente. Al momento della scomparsa, come si evince dalla foto diffusa ed estrapolata dalle videocamere, indossava jeans scure, scarpe sportive scure e una maglia a strisce al momento della scomparsa.

È alta 1.60 circa ed è di corporatura normale. La donna visto che si è sempre mossa in treno, potrebbe anche averne preso un altro. Per questo i parenti chiedono massima attenzione in ogni stazione del territorio.

In caso di avvistamento è possibile contattare direttamente le forze dell'ordine alle quali è stata sporta regolare denuncia, ci viene specificato, o chiamando il 339 7949618.