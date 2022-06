Donna scivola in parete per 15 metri sul Corno Piccolo: è grave

Ore di forte apprensione per una 30enne di Roma, che si trovava con il suo fidanzato per un’arrampicata sul Corno Piccolo quando ha improvvisamente perso la presa ed è scivolata per 15 metri. I due si trovavano lungo la parete nord del Corno Piccolo, sul Gran Sasso, e stavano percorrendo la via ferrata “Peter Pan” dal versante che guarda verso Prati di Tivo: un percorso piuttosto impegnativo, e a un certo punto la donna, prima di cordata, è caduta giù per la parete rocciosa, battendo la testa e la schiena. A impedirle di precipitare ulteriormente è stato il fidanzato, che era secondo di cordata e l’ha fermata.

È stato allertato immediatamente il soccorso alpino e speleologico abruzzese, che è intervenuto per il recupero. Dall’aeroporto di Pescara è decollato l’elisoccorso con a bordo il medico del 118 e il tecnico del soccorso alpino che, giunti sul posto, hanno recuperato la giovane trasportandola all’ospedale Mazzini di Teramo in condizioni piuttosto gravi, a seguito dei traumi riportati al cranio e al torace. Subito dopo, l’elicottero è tornato sul luogo dell’incidente per recuperare il ragazzo, rimasto illeso.