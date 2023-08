Rischia di annegare in pochi metri d'acqua dopo una caduta: 77enne salvata da un Angelo del Mare Fisa

Una donna di 77 anni è caduta in acqua a cinque metri dalla battigia e ha iniziato ad annaspare senza riuscire ad alzarsi: stava rischiando di annegare. Fortuntamente ad averla notata mentre scivolava nello specchio d'acqua è stata la soccorritrice degli Angeli del Mare Fisa Ilaria Di Norscia che è prontamente intervenuta portandola fino a riva e controllando che stesse bene. La donna respirava bene e non aveva fratture.

Il salvataggio è avvenuto alle 17.50 davanti allo stabilimento balneare Coralba.

Una volta tranquillizzata alla 77enne è stato spiegato che visto che aveva ingerito acqua sarebbero arrivati 118 e guardia costiera per fare ulteriori accertamenti. Accertamenti fatti sul posto che non hanno rilevato nulla di tanto grave da doverla portare in ospedale.

Marco Schiavone, presidente di Angeli del Mare Fisa: “Come Angeli del Mare abbiamo avviato questa preziosa collaborazione con Fisa (Federazione Italiana Salvataggio Acquatico) che ci permette di formare giovani soccorritori con un altissimo livello di professionalità – dichiara il presidente Marco Schiavone -. Chiediamo anche ai nostri collaboratori di metterci passione e cuore. Il mare è bello, ma è anche continuamente una possibile minaccia per i bagnanti, soprattutto anziani e bambini. I nostri soccorritori sono addestrati non solo nelle tecniche di salvataggio, nuoto e primo soccorso. Ma soprattutto prevenire o meglio osservare e cercare di informare i bagnanti sui possibili pericoli del mare, sempre in stretta collaborazione con tutte le autorità portuali, che ringraziamo per il loro fattivo sostegno alla tutela umana. Insieme a Carmen Padalino, mia compagna, ringraziamo il presidente della Fisa Raffaele Perrotta per la preparazione dei Fisa Aquatic Rescuers e per la loro professionalità”, conclude.