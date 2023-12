Da Pescara a Mondragone per capire cosa sia successo alla madre, la trova in un baule morta da settimane: indagata l'altra figlia

Da Pescara a Mondragone per capire cosa sia successo a sua madre che da qualche tempo le rispondeva solo ai messaggi ma non alle telefonate.

Ma una volta arrivata nella casa dove la donna di 77 anni viveva con l'altra figlia di 40 anni, ha scoperto il corpo senza vita rinchuiso in un baule con lo scotch nella camera da letto.

La figlia allora, che vive nel capoluogo adriatico, come riferisce il Tg5, ha allertato le forze dell'ordine.

Come riporta l'agenzia LaPresse, sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso e informato la Procura che ha disposto il sequestro della salma (trasferita all'istituto di medicina legale nell'ospedale di Caserta) e dell'appartamento. Aperta anche un'indagine. A quanto si apprende, il corpo era in avanzato stato di decomposizione, segno che il decesso sarebbe avvenuto diverse settimane fa. Carabinieri al lavoro per far luce su quanto accaduto. C'è un'indagata, si tratta della figlia di 40 anni che viveva con lei. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere, dopo la scoperta del corpo: sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso, che sarebbe avvenuto diverse settimane fa. A fare la scoperta della salma, in avanzato stato di decomposizione, l'altra figlia, che vive fuori regione. La donna sarebbe tornata a Mondragone poiché da tempo non riusciva a mettersi in contatto con la madre.