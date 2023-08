Donna cade sul marciapiede dissestato in via Valignani e si frattura un braccio

Ha riportato la frattura dell'omero una donna di 79 anni che è caduta mentre camminava sul marciapiede dissestato in via Valignani in zona stadio a Pescara.

L'incidente è avvenuto nella giornata di martedì 8 agosto e per la donna si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118.

In precedenza, ad accertarsi delle condizioni della 79enne, erano stati alcuni cittadini.

Gli stessi che denunciano lo stato di degrado dei marciapiedi con l'asfalto dissestato e che presenta anche buche. Purtroppo sono diversi i marciapiedi che in città si presentano in condizioni non adeguate e che espongono a rischi di caduta come successo nel caso di questa anziana di 79 anni.