Prima aggredisce la guardia giurata del pronto soccorso e poi l'agente del posto fisso di polizia, donna fermata con lo spray urticante

Nuovo episodio di violenza nel pronto soccorso dell'ospedale di Pescara con una donna di 36 anni residente a Montesilvano protagonista di un'aggressione nei confronti prima di una guardia giurata e poi di uno degli agenti del posto fisso di polizia.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, la 36enne, in stato di alterazione e non nuova a episodi del genere, non volendo aspettare il proprio turno avrebbe dato in escandenze.

Avrebbe così iniziato a colpire con pugni e calci la guardia giurata.

In suo soccorso, per provare a calmare la donna, è arrivato uno degli agenti del posto fisso di polizia che nel frattempo aveva richiesto supporto alla centrale. Dalla questura sono stati così inviate due pattuglie del reparto prevenzione crimine e uno dei poliziotti giunti sul posto, vedendo che la donna stava aggredendo anche il collega ha deciso di placarla utilizzando lo spray urticante al peperoncino. La donna è stata denunciata per lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.