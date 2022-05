Si stacca il rivestimento di una palazzina, chiusa via Giustino De Cecco [FOTO]

Momenti di paura a Porta Nuova nella mattinata di oggi, 15 maggio. A causa del distacco del rivestimento in mattoncini di una palazzina, i vigili del fuoco di Pescara sono intervenuti in via Giustino De Cecco, all'angolo con via Misticoni.

Più precisamente, gli operatori del 115 - intervenuti con due mezzi - hanno chiuso la strada che passa davanti al supermercato Carrefour, transennando l'intera area intorno alla facciata del palazzo per metterla in sicurezza. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale.