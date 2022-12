Discarica abusiva nell'ex svincolo della circonvallazione a San Silvestro: denunciati due imprenditori

Due persone denunciate per gestione di rifiuti non autorizzata in concorso nell'ambito dell'indagine condotta sulla discarica abusiva scoperta nell'ex svincolo della circonvallazione di San Silvestro e sequestrata lo scorso settembre dai militari del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare forestale (Nipaaf) dei carabinieri forestali coordinati dal pubblico ministero Luca Sciarretta.

Una situazione denunciata prima dai cittadini e poi portata all'attenzione della forestale dal consigliere regionale del Partito democratico Antonio Blasioli, che ha consentito ai carabinieri di scoprire una vera e propria discarica a cielo aperto all'interno della quale sono stati rinvenuti circa 60 metri cubi di rifiuti lasciati su 300 metri quadrati di terreno su quello svincolo di proprietà dell'Anas cui era stata data in custodia giudiziaria l’area, specifica la forestale.

I militari dopo aver analizzato i documenti e i computer rinvenuti tra i rifiuti già a settembre e che si era subito detto sarebbero stati utili alle indagini e anche grazie alla testimonianza di alcune persone informate sui fatti, hanno individuato due imprenditori ora denunciati che dopo aver effettuato lo sgombero di alcuni loro uffici e cantine, avrebbero eliminato illecitamente i rifiuti nella discarica al fine di risparmiare sui costi di smaltimento rischiando l'arresto e multe salate.

“Grazie alla sinergia tra carabinieri forestali, Anas e Comune di Pescara – dichiara il comandante dei carabinieri forestali – e dopo il dissequestro disposto dalla procura della Repubblica sono ora in corso le operazioni di bonifica dell'area affidata opportunamente a ditte specializzate”.