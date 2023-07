Sorpreso dentro un negozio del centro con un coltello a serramanico: denunciato 28enne

È stato sorpreso all'interno di un'attività commerciale del centro con indosso un coltello a serramanico e per questo un 28enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetto atto ad offendere che è poi stato sequestrato. A fermarlo sono stati gli agenti della squadra volante impegnati nel penultimo fine settimana di luglio nei controlli disposti dal questore e condotto insieme alla divisione amministrativa.

Controlli rafforzati che hanno portato al controllo di diverse persone anche nella zona di piazza Santa Caterina. Ad essere stato segnalato alla prefettura è stato un 31enne trovato in possesso di 6 grammi di sostanza stupefacente e individuato grazie all'unità cinofila in azione. Fermato anche un 23enne della Guinea risultato destinatario di un provvedimento di espulsione e deferito all’autorità giudiziaria, oltre ai provvedimenti amministrativi in materia di immigrazione.