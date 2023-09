Droga sequestrata, perquisizioni e una denuncia: controlli dei carabinieri a Fontanelle

Una denuncia, una segnalazione alla prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente e il sequestro di oltre 8 grammi di hashish.

Questo il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri nel rione Fontanelle a Pescara.

I miltari dell'Arma hanno agito nella serata di lunedì 18 settembre.

Sono stati impiegati 20 carabinieri che hanno sottoposto a controllo circa 90 persone e 70 veicoli, denunciandone 1 all’autorità giudiziaria, segnalandone un’altra come assuntore di droga e sottoponendo a sequestro circa 8 grammi di hashish.

In particolare un 37enne proveniente dalla provincia di Chieti è stato sorpreso a Pescara nonostante fosse sottoposto al foglio di via obbligatorio rilasciato dal questore di Pescara e pertanto è stato denunciato all’autorità giudiziaria; un altro giovane è invece stato segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti poiché, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di oltre 8 grammi di hashish. Sono state inoltre eseguite ulteriori 2 perquisizioni personali nonché elevate diverse contravvenzioni al codice della strada.