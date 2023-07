Stipulavano contratti telefonici all'insaputa delle persone, in tre finiscono nei guai

Avrebbero stipulato 80 contratti con più compagnie telefoniche, che prevedevano anche il noleggo di un cellulare, agendo all'insaputa delle persone cui venivano intestate le utenze. Per tale ragione 3 uomini tra i 30 e i 40 anni sono stati denunciati dopo due anni di attività di indagine da parte del nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Popoli.

Secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero agito tra Pescara, Giulianova e Città Sant'Angelo, effettuando contratti telefonici finti con le carte d'identità di altri ignari soggetti. Successivamente facevano recapitare dal corriere i telefonini all'indirizzo delle vittime, per poi presentarsi direttamente sotto casa e farsi così consegnare i pacchi contenenti i cellulari, che infine venivano rivenduti.

Il risultato era che le persone che subivano il raggiro si vedevano arrivare fatture dai gestori senza sapere chi avesse firmato il contratto al posto loro. Ma alla fine i militari dell'Arma sono riusciti a fermare questo losco giro di affari, verificando che uno dei denunciati aveva un'attività specializzata in contratti telefonici e, quindi, sarebbe stato d'accordo con gli altri due complici perché prendeva una percentuale sui contratti che fosse riuscito a portare a termine.

Nel mese di giugno appena concluso, tuttavia, i carabinieri di Popoli hanno svolto vari servizi preventivi di vigilanza e controllo sul territorio, denunciando in totale 12 persone, di cui tre per questioni di droga. Alla stazione di Manoppello sono stati sequestrati ad alcuni ragazzi 68 grammi di hashish, e soltanto a giugno gli uomini in divisa hanno sequestrato 100 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina. Si segnalano inoltre tre denunce per guida in stato di ebbrezza, tre patenti ritirate e tre auto sequestrate.

Infine i carabinieri hanno individuato uno dei tre ladri che nel 2022 agirono durante la stessa notte per tentare prima un furto in un'attività di Bussi sul Tirino e poi un furto in un'abitazione di Popoli. In quest'ultimo caso, però, uno dei malviventi, nel salire sul balcone, si era ferito a una mano e aveva pertanto lasciato una traccia ematica che, repertata dai militari dell'Arma e trasmessa successivamente al Ris di Roma, ha consentito di rintracciare un albanese con precedenti per reati contro il patrimonio.