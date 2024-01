Abbandonano infissi in legno a bordo strada a Spoltore ma vengono immortalati dalle telecamere, denunciati

Due cittadini di nazionalità straniera sono stati denunciati dalla polizia locale di Spoltore perché avrebbero abbandonato rifiuti non pericolosi e nello specifico infissi in legno a bordo strada nei pressi dell’ex discarica di Collecesi.

Grazie agli impianti di videosorveglianza comunale, recentemente installati in via Ripoli e via Rastelli, è stato possibile individuare l’autocarro utilizzato e indicato da un testimone che si trovava di passaggio, il quale, lo aveva notato fermo nel punto in cui successivamente gli operatori della polizia locale di Spoltore hanno rinvenuto i rifiuti.

Dopo le contestazioni di rito e le procedure di identificazione, le due persone non hanno potuto che ammettere le loro responsabilità e per tale motivo dovranno rispondere all’autorità giudiziaria del reato ascritto.

La pena prevista per tale tipo di illecito, poiché si tratta di rifiuti non pericolosi, è costituita da un’ammenda da mille euro a diecimila euro con possibilità di estinguere il reato dopo aver osservato le prescrizioni imposte dalla polizia giudiziaria (rimozione dei rifiuti abbandonati) e con il pagamento di una somma pari a 2.500 euro euro come oblazione del reato. Tale sanzione dal 9 ottobre 2023 è prevista per qualsiasi abbandono di rifiuto non pericoloso, quali ad esempio i semplici rifiuti urbani/domestici; mentre per i rifiuti pericolosi o speciali le pene sono molto più pesanti. «Sia da monito per tutti, che tale comportamento esporrà il trasgressore a severe sanzioni di natura penale», fanno sapere dalla polizia locale.