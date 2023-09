Denunciati 6 animalisti per il sit-in in favore dell'orsa Amarena uccisa da una fucilata

Sei attivisti sono stati denunciati per il sit-in di protesta svolto il 23 settembre a San Benedetto dei Marsi, nell'Aquilano, contro l'uccisione dell'orsa Amarena, come riporta l'agenzia LaPresse.

Il plantigrado è morto nella località marsicana la notte del 31 agosto a causa di una emorragia interna causata da un colpo di fucile.

Gli animalisti sono accusati di aver violato le prescrizioni impartite dal questore dell'Aquila, Enrico De Simone.

In sei sono stati denunciati per aver violato le disposizioni dell'autorità di pubblica sicurezza perché avrebbero svolto la manifestazione in piazza Risorgimento contravvenendo al disposto normativo che punisce i trasgressori con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 206 a euro 413 euro. Inoltre, per i denunciati, provenienti da fuori regione, è in corso l'iter amministrativo finalizzato all'irrogazione della misura di prevenzione personale del "foglio di via obbligatorio" da San Benedetto dei Marsi, che impedirebbe, per un lungo periodo, il ritorno nel territorio marsicano dei sei denunciati.