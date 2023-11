Cerca di entrare in casa e non riuscendosi si scaglia contro l'auto della ex moglie: arrestato

Avrebbe prima suonato insistentemente al citofono, ma vistosi negare la possibilità di entrare, si è scagliato contro l'auto della ex moglie danneggiandola. A coglierlo in flagranza di reato grazia alla chiamata fatta dalla donna al 113, sono stati gli agenti della squadra volante guidata dal dirigente Pierpaolo Varrasso.

L'episodio si è consumato la sera del 7 novembre in via Del Santuario. Gli agenti, hanno fermato e arrestato l'uomo. Caricatolo in auto, hanno trovato la donna barricata in casa e intimorita. Dagli accertamenti è emerso che l'ex marito era destinatario di un ammonimento per atti persecutori nei confronti della donna emesso dal questore il 9 agosto 2021 proprio per le vessazioni che esercitava nei suoi confronti.

Al momento è detenuto nella casa circondariale di San Donato.