È un imprenditore del Chietino la vittima dello schianto lungo l'autostrada A25 a Cepagatti

La vittima dell'incidente avvenuto lungo l'autostrada A25 nella zona di Cepagatti lunedì 8 maggio è un imprenditore di Pizzoferrato, come riferisce ChietiToday.

Daniele Casciato il suo nome, aveva 35 anni.

Era originario di Pizzoferrato e viveva a Tortoreto: lascia la compagna e una figlioletta.

Il tragico schianto tra l'auto del 35enne e un camion è avvenuto all’interno della galleria “Villanova”, in prossimità di un’area di cantiere segnalata, come riferisce Anas, dove per via dei lavori in corso era stato istituito il doppio senso di marcia. Secondo una prima ricostruzione, l'imprenditore sarebbe finito contromano, sembra mentre si apprestava a effettuare un sorpasso e probabilmente senza realizzare che si trattava di una galleria con il doppio senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.