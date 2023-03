Aggiornata a giugno l'udienza in corte d'Assise per l'omicidio a Popoli di Fulvio Declerch

È stata aggiornata al 29 giugno prossimo l'udienza in Corte d'assise a Chieti del processo a carico di Alessandro Chiarelli, 31enne originario di Roma, rinviato a giudizio lo scorso novembre con l'accusa di omicidio, aggravato dalla crudeltà e da futili motivi, di Fulvio Declerch, 54enne italo-belga. Il delitto avvenne il 25 novembre 2021 a Popoli, quando quest'ultimo, vicino di casa dell'imputato, fu trovato morto sul greto del fiume Pescara.

A quanto pare, la sera del 24 novembre Chiarelli era a casa di Declerch con altri amici. I 2 avrebbero discusso per del vino negato dalla vittima al presunto assassino. Secondo la procura con il pubblico ministero Gabriella De Lucia, il giovane torna a casa del 54enne a notte fonda e lo uccide. Poi trasporta il corpo in una carriola per gettarlo nel fiume Pescara, ma il cadavere dell'uomo resta visibile sull'argine del corso d'acqua. "Sottoporremo al vaglio della Corte d'assise alcuni elementi che, secondo noi, sono rilevanti ai fini difensivi".