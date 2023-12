Salta la copertura di un tombino, pericolo in una strada di Manoppello [FOTO]

Messa in sicurezza, nella tarda serata di martedì 12 dicembre, dopo una segnalazione dei cittadini della zona, l’area all’incrocio fra via d’Annunzio e via Chieti a Manoppello dove un tombino è stato ritrovato senza copertura perché precipitata sul fondo.

Il manufatto sarà ripristinato in tempi brevi.

Nel frattempo si raccomandano prudenza e massima attenzione, come fanno sapere dall'amministrazione comunale.