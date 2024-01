Convalidato dal gip il fermo del presunto autore dell'omicidio di via Gran Sasso

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara, Francesco Marino, ha convalidato il fermo del 59enne accusato di aver ucciso, a coltellate, il suo vicino di casa, Afsal Hossain Khokan, 52enne bengalese, al culmine di una lite nel condominio di via Gran Sasso a Pescara, il 4 gennaio, come riferisce l'agenzia LaPresse.

«Il mio assistito ha raccontato di avere spinto la vittima che cadendo sarebbe stata attinta alle spalle dal coltello di un connazionale», ha dichiarato Rossella Serra, avvocata difensore del 59enne fermato che avrebbe raccontato la sua versione dei fatti riferendo al gip che quel giorno, nel corso di una lite condominiale, sarebbe stato accerchiato da diversi bengalesi e nella colluttazione il 52enne avrebbe avuto la peggio essendo stato colpito involontariamente.

Tre le coltellate che hanno raggiunto il bengalese, un colpo gli è stato fatale. I rilievi nella casa del fermato sono stati eseguiti dal personale del Comando provinciale carabinieri mentre tutto il materiale refertato sarà analizzato dal Ris Roma. Si attende l'esito dell'analisi sull'arma trovata nell'abitazione del fermato affidata al raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche di Roma. Il fermato rimane nel carcere San Donato.