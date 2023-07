Controlli straordinari della questura a Rancitelli: un arresto, una denuncia e diverse contravvenzioni

Proseguono le attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità disposte dal questore Luigi Liguori in città. Nella giornata di venerdì 14 luglio, sono stati effettuati controlli a tappeto a Rancitelli, in particolare in via lago di Borgiano e via lago di Capestrano. Coinvolto il personale dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del reparto prevenzione crimine.

Nel corso del servizio è stata tratta in arresto una donna di 45 anni che, durante la perquisizione domiciliare, sarebbe stata trovata in possesso di grammi 10 di cocaina destinata allo spaccio, di un bilancino

di precisione, oltre alla somma di 2.240 euro ritenuta provento dell’attività illecita. Un uomo di 39 anni è stato denunciato per il reato di ricettazione poiché, durante i controlli, trovato alla guida di un’autovettura rubata. Sono state inoltre elevate diverse contravvenzioni per violazioni del codice della strada. Identificate 99 persone, effettuati 8 posti di blocco e controllati 56 veicoli.