I consigli della prefettura per prevenire i furti in abitazione

Consigli utili per prevenire i furti in abitazione.

Sono quelli che provengono dalla prefettura di Pescara al termine della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso del quale si è parlato anche dell'ondata di furti che si sono verificati in case e negozi nell'ultimo periodo.

Questi, nel dettaglio i consigli: aumentate le misure di tutela passiva, sono consigliabili porte blindate con serratura a mappa europea e inferriate alle finestre, oltre a impianti di allarme, da attivare anche se vi assentate per brevi periodi e punti luce in prossimità delle porte di ingresso; è preferibile non custodire in casa ingenti somme di denaro, gioielli od oggetti di valore; la luce e il rumore tengono lontano i malviventi: se non siete tranquilli, tenete accesa la luce in due o più stanze per simulare la presenza di più persone; limitate l'utilizzo dei social network per condividere i vostri programmi e la vostra posizione; se tornando a casa trovate la porta aperta o chiusa dall'interno, non entrate e per la vostra sicurezza non ponete in essere azioni avventate: telefonate subito al numero di emergenza 112; sensibilizzate anche i vicini affinché ci sia reciproca attenzione a rumori sospetti sul pianerottolo, all'interno o nelle immediate vicinanze delle vostre abitazioni; se vi assentate per brevi periodi, lasciate qualche luce accesa, oppure la radio, l'impianto stereo o il televisore in funzione. Ci sono in commercio anche spine con timer per programmare accensione e spegnimento di una lampada; in ogni caso, la raccomandazione per tutti è chiamare tempestivamente il numero di emergenza 112 per segnalare la presenza di persone o situazioni sospette, in modo da permettere l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.