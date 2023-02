Coniglio vaga per piazza Duca degli Abruzzi, poi viene investito e muore [FOTO]

Un coniglio che era stato avvistato mentre correva nel parchetto di piazza Duca degli Abruzzi è morto travolto da un'auto, ieri in tarda serata. Lo segnala l'Enpa di Pescara, spiegando che "una nostra volontaria si è subito mossa per il recupero. Ha trovato però, purtroppo, l'animale già senza vita, sicuramente investito". Alcune ragazze hanno poi aiutato la volontaria a togliere il roditore dal centro della carreggiata, spostandolo a bordo strada.

Poiché viene segnalata la presenza anche di altri conigli, sia in zona piazza Duca degli Abruzzi sia in altre aree, l'Enpa consiglia di chiamare i vigili del fuoco "perché non disponiamo di una rete idonea per la loro cattura. A chi investe gli animali e li lascia in mezzo alla strada, dove verranno ancora umiliati e schiacciati dalle altre vetture, chiediamo solo di fermarsi e metterli a bordo strada, per poi avvisare i vigili urbani o Ambiente Spa. Non costa nulla, è solo un gesto di umanità".

Secondo una prima ricostruzione, il coniglio che ieri è deceduto sarebbe stato avvistato in precedenza anche in un vicino stabilimento balneare. Al momento non si sa da dove provenisse o se fosse fuggito da qualche proprietà privata.