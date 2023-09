Colla nel lucchetto del cancello, disagi alla scuola primaria Ennio Flaiano [FOTO]

Disagi nella mattinata di martedì 19 settembre alla scuola primaria Ennio Flaiano (direzione didattica secondo circolo) per un atto vandalico, ossia la presenza di colla nel lucchetto del cancello. E non sarebbe neanche la prima volta che ciò si verifica.

Secondo quanto ricostruito da IlPescara.it, l'allarme è stato lanciato da una bidella quando si è recata sul posto per andare ad aprire la struttura come ogni giorno. Non riuscendo a intervenire, ha chiesto aiuto ad alcuni operai che si trovavano casualmente lì vicino, e questi ultimi hanno provveduto a risolvere il problema con una moletta, mentre la scolaresca era costretta ad attendere in strada.

Come ci spiega infatti un genitore, ad oggi non è ancora possibile entrare nel cortile dell'istituto per via di pregresse disposizioni anti assembramento, e così "stamane, fino a quando la situazione non si è sbloccata, i bambini sono dovuti rimanere in mezzo alla strada, tra le auto, in una condizione di evidente rischio per motivi di viabilità". Mentre l'assessore all'istruzione Gianni Santilli, confermando l'episodio, fa sapere che "alle ore 7,45 era già stato tutto risolto", c'è chi invece precisa che "gli operai sono riusciti ad aprire il cancello più tardi, giusto in tempo per l'apertura alle ore 8,10".