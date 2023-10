Bancomat/postamat manomessi per rubare denaro quando si preleva, l'allarme dei carabinieri

«Se non denunciato il fenomeno del "cash trapping" rischia di diffondersi rapidamente».

Come riferisce l'agenzia LaPresse, è questo l'appello lanciato dai vertici dei carabinieri del Comando provinciale di Teramo che invitano la cittadinanza a segnalare immediatamente eventuali anomalie agli sportelli automatici chiamando tempestivamente il 112.

In particolare parliamo di una tecnica utilizzata per '"intrappolare" del contante e rubare direttamente dai bancomat o postamat, manomettendoli.

Lo stratagemma è stato utilizzato in diverse aree dell'Italia e indagato dall'Arma dei carabinieri. Gli investigatori fanno risalire la sua origine al Nord Europa, in particolare in Francia e Regno Unito, ma numerosi casi di "cash trapping" sono stati registrati anche in Italia come testimoniano diverse indagini svolte dai militari dell'Arma in tutto il territorio nazionale. A Teramo, nel corso di un'operazione dei carabinieri, nel 2013, vennero arrestate 5 persone che in 30 gironi erano riusciti a rubare oltre 28 mila euro da 8 sportelli bancomat situati in 3 regioni, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo e tra questi appunto uno sportello bancomat della Val Vibrata, nel teramano. I detective dell'Arma, spiegando il meccanismo, hanno sottolineato che la colonnina presa di mira dai malviventi non mostra alcuna alterazione visibile nella struttura esterna, ma sullo sportellino di fuoriuscita delle banconote però è stata inserita una forcella metallica. Bastano solo pochi minuti e l'utente crede che lo sportello bancomat non funzioni e appena si allontana e svolta l'angolo scatta il furto. Anche in Abruzzo e nel teramano i carabinieri non hanno escluso una reviviscenza dei casi di "cash trapping" e l'appello è a sporgere denuncia.