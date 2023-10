Cane muore durante la tolettatura, per il proprietario è stato soffocato: presentata una denuncia-querela

Il suo bouledogue francese di sette anni è deceduto durante una tolettatura e per il proprietario a causarne il decesso sarebbe stata l'irruenza con cui è stato trattato l'animale. Per questo assistito dall'avvocato Patrizia Di Nardo Di Maio ha deciso di sporgere denuncia-querela ai carabinieri perché si accerti l'eventuale responsabilità di chi, mettendo la museruola all'animale come si specifica nella denuncia, ne avrebbe cagionato il decesso per una presunta ipossia acuta. Sarebbe in sostanza soffocato.

Il fatto risale al 21 agosto. Quel giorno, si legge nella denuncia-querela presentata, essendo chiusa l'attività cui di solito si rivolgeva per il lavaggio del suo amico a quattro zampe che era tra l'altro vincitore di concorsi di bellezza, avrebbe deciso di portarlo da un'altra parte lasciando con l'animale i suoi due figli minorenni perché si assicurassero che andasse tutto bene.

Il cane “considerando il nuovo ambiente e la presenza di altri cagnolini – si legge nell'esposto presentato – appariva leggermente nervoso. Con difficoltà una delle addette alla tolettatura sarebbe riuscito a portarlo nella vasca”. A quel punto l'abbaiare e il ringhiare del cagnolino l'avrebbe spinta a mettergli la museruola senza chiedere l'autorizzazione a figli del proprietario presenti sul posto. Il bouledogue si sarebbe liberato una prima volta. L'addetta “anziché chiedere aiuto ai figli dell'esponente, chiedeva aiuto ad un altro addetto alla tolettatura: il cande dopo circa un minuto dalla nuova apposizione della museruola smetteva di lamentarsi, rimanendo in silenzio”. I ragazzi avrebbero quindi chiamato il padre per raccontagli della “procedura irruenta e irrituale” cui sarebbe stato sottoposto l'amico a quattro zampe. “Con una seconda telefonata comunicavano che era deceduto”, dichiara l'uomo nella denuncia presentata.

Recatosi subito sul posto avrebbe quindi portato il cane in una clinica veterinaria. Inutili però i tentativi di rianimarlo, per cui il veterinario non ha potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

“Il medico veterinario attestava come fosse plausibile che la morte fosse stata provocata dall'eccessivo stress subito dal cane; infatti – scrive ancora il proprietario nella denuncia-querela - considerando le caratteristiche anatomiche dei cani di razza bouldogue francese, appare possibile che il cane sia andato in ipossia acuta che ne ha provocato la morte”.

“Non vi è dubbio che il comportamento degli addetti alla tolettatura ha sottoposto a sevizie, comportamenti e fatica il cane di razza bouldogue francese causandone la morte – dichiara ancora l'uomo ai carabinieri -. È infatti noto anche nel settore che i cani molossoidi di piccola taglia non possono essere assolutamente lavati con l'apposizione di museruola in quanto, essendo brachicefali, vanno in iperventilazione e necessitano di respirare a bocca aperta”.

Il reato che si contesta è il 544 ter del codice penale per cui “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi, o con la multa da 5mila a 30mila euro”.

Sarà ora compito degli inquirenti fare tutte le verifiche del caso e decidere se vi siano gli estremi per riconoscere il reato contestato, caso in cui in vista di un eventuale procedimento l'uomo fa espressa richiesta nella denuncia di riservarsi la possibilità di costituirsi parte civile, o se al contrario non vi sia stata alcuna responsabilità da parte degli operatori addetti alla tolettatura. In questo caso, si legge infine nella denuncia fatta, l'uomo chiede di essere informato di una eventuale richiesta di archiviazione.