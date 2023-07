Avviata una bonifica straordinaria nel rione di Villa del Fuoco [FOTO]

Decine di sacchi dei rifiuti, divani distrutti, sterpaglie, stendini per il bucato, tapparelle, materassi vecchi, addirittura un tendone: è solo una parte dei rifiuti ingombranti che gli operatori di Ambiente Spa hanno eliminato dal rione di Villa del Fuoco, durante una vasta operazione di bonifica resasi necessaria dopo alcune segnalazioni di abbandoni selvaggi nel quartiere.

L’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ringrazia “la squadra tecnica, i capiturno e gli operatori che, nonostante le temperature torride e impossibili di questi giorni, si sono comunque resi disponibili a intervenire, consapevoli che proprio per le temperature e l’afa record mantenere pulito il territorio è fondamentale ai fini di una tutela igienico-sanitaria dei residenti, anche perché stiamo vivendo le condizioni ideali per la proliferazione di insetti e roditori. Resta però che quanto accaduto a Villa del Fuoco è grave e richiederà l’adozione di misure di controllo e repressione straordinarie da parte dell’amministrazione comunale, misure che già stiamo concordando con la polizia locale”.

Del Trecco spiega che “sotto il porticato di uno dei palazzi popolari di via Lago di Borgiano abbiamo veramente trovato di tutto: vari pezzi di mobilio da cucina, frutto evidentemente di una sostituzione di arredamento, cassettiere, scrivanie, sedie in plastica rotte, addirittura porte smontate, un mobile portatelevisore e poi decine di buste piene di rifiuti; poi un maxi-divano arancione king size in via Lago di Capestrano lasciato sul marciapiede, con accanto un cumulo di rovi e sterpaglie, frutto di qualche potatura e in questo caso Ambiente è dovuta intervenire con il ragno. Stesso panorama in via Sacco con materassi e vari teloni, in via Gizio dove abbiamo trovato pezzi di legno abbandonati, stendini per il bucato e tapparelle; e poi in via Imele, vicino il campo sportivo, dove sono stati rimossi 10 sacchi pieni zeppi di rifiuti accatastati lungo la recinzione”.

Attualmente la zona è completamente bonificata, ma non bisogna abbassare la guardia: "Bisogna predisporre misure di repressione straordinarie per cogliere sul fatto chi sporca il territorio. E lo faremo già nei prossimi giorni con il supporto della polizia locale", conclude Del Trecco.