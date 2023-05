Bivacchi nell'area di risulta, la protesta di un cittadino: "Fanno i bisogni davanti a tutti, adesso basta"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado nel parcheggio dell'area di risulta, più precisamente nella zona dell'ex stazione di Pescara che si affaccia su via Michelangelo, "dove si paga ma non c’è la sbarra", come puntualizza l'uomo.

Ci troviamo alle spalle del punto di arrivo e partenza degli autobus di linea: secondo quanto riferito dal cittadino, "ci sono persone che bivaccano, defecano e chi più ne ha ne metta. Tutto ciò succede davanti a chiunque, senza una minima vergogna".

Poi racconta: "Questa mattina stavo rientrando in macchina con mia moglie e mio figlio di tre anni quando mi sono trovato ad assistere a una scena imbarazzante, con una persona che stava facendo tranquillamente i suoi bisogni all'aperto, proprio a due passi dalla mia auto. Come se non bastasse, questa è l’unica area senza l’ombra di una telecamera. Sarebbe davvero il caso di intervenire".

Benedetto Gasbarro, amministratore unico di Pescara Multiservice, ricorda tuttavia che "queste aree sono dotate dell'impianto di videosorveglianza comunale, quindi le immagini delle telecamere confluiscono nella sala della polizia municipale. In più la zona sud dell'area di risulta è dotata di videosorveglianza nei varchi per l'impianto automatizzato, quindi nell'eventualità le forze dell'ordine possono prelevare immediatamente il materiale necessario per le eventuali indagini sugli episodi che si verificano".