Sorpreso senza patente a bordo di un'auto sequestrata e priva di assicurazione: denunciato dai carabinieri

Girava per la città a bordo di un mezzo sottoposto a sequestro e privo di assicurazione e senza neanche avere la patente che gli era stata già revocata. A finire nei guai un 23enne di Cappelle sul Tavo fermato dai carabinieri martedì 11 luglio nel corso dell'attività di controllo straordinaria condotta in particolare nel quartiere di Villa Del Fuoco e che, grazie all'impiego di 20 militari, ha portato al controllo di 130 persone e 80 veicoli. Per il 23enne è scattata la denuncia, mentre il mezzo è stato affidato a una ditta autorizzata.

Nel corso dell'attività un altro 23enne è stato denunciato dai carabinieri. Nonostante il rilascio del foglio di via del questore è stato individuato a Rancitelli. Segnalato invece alla prefettura un 19enne trovato in possesso di 10 grammi di hashish e uno spinello già confezionato.

Nell'ambito dei controlli straordinari sono state effettuate anche altre due perquisizioni personali ed elevate diverse multe per violazioni al codice della strada.