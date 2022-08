Il bilancio post Ferragostano della polfer: 2.651 controlli, 1 arresto e 6 sanzioni

Nell’ultima settimana la polfer ha intensificato i servizi di vigilanza sia all’interno delle stazioni sia a bordo dei treni per garantire la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori, considerato anche il maggior afflusso in occasione della festività del Ferragosto.

Il bilancio finale parla di 2.651 persone controllate, 1 arrestato e 7 indagati. 187 pattuglie impiegate in stazione e 32 pattuglie impiegate a bordo treno, per un totale di 64 convogli ferroviari presenziati, 17 servizi automontati lungo linea e nelle stazioni prive del presidio fisso di polizia ferroviaria, 6 sanzioni elevate e 3 minori non accompagnati che sono stati infine rintracciati.

Sono state 2 le giornate di controllo straordinario organizzate dalla polfer su tutto il territorio nazionale: un'operazione “Stazioni Sicure”, con una complessiva intensificazione dei servizi negli scali ferroviari interessati, e un'operazione “Rail safe day” per la prevenzione dei comportamenti scorretti e pericolosi in ambito ferroviario quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza. Durante tali servizi gli uomi in divisa si sono avvalsi della collaborazione di unità cinofile della polizia di stato e hanno utilizzato metal detector e smartphone per il controllo dei documenti in tempo reale.