Nel 2022 sequestrati oltre mille chili di cibo dal servizio di igiene degli alimenti di origine animale

Nel 2022 il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animala della Asl diretto da Fabrizio Lodi ha controllato sul territorio 401 esercizi commerciali e 330 attività di ristorazione: 26 i sequestri attuati per 1.082,52 chilogrammi di merce 909,45 dei quali avviati alla distrbuzione e 3 confische per compessivi 100 chilogrammi di alimenti (formaggi freschi a pasta filata e carni) destinati a enti caritatovoli e 7 le chiusure e le sospensioni delle attività con la denuncia all'autorità giudiziaria dell'impresa alimentare.

Sono solo alcuni dei numeri dell'attività svolta nell'ultimo anno sul territotorio pescarese dove i negozi che vengono alimenti e i ristoranti sono aumenti. Controlli condotti in collaborazione anche con le altre Asl e l'istituto zooprofilattico così da avere conto di tutta la filiera: dall'allevamento alla vendita e la distribuzione.

Nel corso delle ispezioni sono state inoltre riscontrate 1.483 non conformità minori (lievi) oggetto di prescrizioni e successivi interventi di risoluzione da parte delle imprese alimentari, mentre per le non conformità maggiori (gravi) sono state contestate 66 sanzioni per complessivi euro 127 mila (25 violazioni per carenti condizioni igieniche, 9 per mancato adempimento delle prescrizioni impartite, 16 per omessa rintracciabilità, 6 per inadempimenti nelle procedure di autocontrollo e 10 relative a violazioni in materia di riconoscimento/registrazione sanitaria).

I 401 controlli fatti agli esercizi commerciali si sono tradotti in 750 accessi complessivi nel corso dei quali sono stati effettuati anche 113 prelievi di matrici alimentari per controlli di sicurezza alimentare.