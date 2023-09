Beccato con una biciclette elettrica rubata e denunciato per ricettazione dai carabinieri: si cerca il proprietario

Girovagava in piena notte in via Lago di Capestrano con una bicicletta elettrica del valore di circa 1.600 euro rubata. A finire dei guai un 41enne denunciato in stato di libertà dai carabinieri per ricettazione.

L'uomo è stato fermato intorno all'1.30 di mercoledì 5 settembre a bordo della bici Life-style nera da una pattuglia di militari impegnati nel pattugliamento della zona. Non sarebbe stato in grado di dare alcuna spiegazione sul perché fosse in possesso del mezzo che è stato quindi sottoposto a sequestro penale. Attualmente è custodito negli uffici del nucleo operativo di via Lago di Borgiano: la speranza è che il legittimo proprietario possa riconoscerla e tornarne in possesso. Chiunque la riconoscesse può recarsi sul posto dalle 8 alle 12.