In pieno centro in sella a una bici elettrica rubata, denunciato: i carabinieri cercano il proprietario

Un uomo di 54 anni italiano senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato alle competenti autorità per ricettazione dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pescara la scorsa notte.

Il 54enne sarebbe stato sorpreso in pieno centro mentre circolava in sella a una biciletta elettrica.

L’uomo, nella tarda serata di venerdì 29 dicembre in piazza della Repubblica in sella a una bicicletta elettrica marca “Cube” del valore approssimativo di circa mille euro, di cui non avrebbe dato alcuna giustificazione circa il possesso, è stato condotto per gli accertamenti negli uffici dell’Arma di via Lago di Borgiano. Non avendo fornito giuste indicazioni sul possesso della bicicletta i militari hanno proceduto alla segnalazione alla Procura di Pescara per ricettazione, sequestrando la bicicletta.

La bicicletta potrà essere visionata negli uffici della sezione radiomobile del polo logistico carabinieri Rancitelli tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 13.